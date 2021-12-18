В Україні з 1 січня зростуть податки. Зеленський підписав" ресурсний " закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 5600 про збільшення ставок податку, акцизів та інших платежів до держбюджету, який в народі вже назвали "ресурсним". Верховна рада прийняла документ 30 листопада, його підтримали 255 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Офіс президента .

Зазначається, що законопроєкт Верховна рада прийняла 30 листопада. Парламент розглядав документ за скороченою процедурою. Закон набуде чинності з 1 січня 2022 року.

"Глава держави підписав закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", - йдеться в повідомленні ОП.

Нагадаємо, законопроєкт про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до держбюджету підготовлений Мінфіном внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні парламент схвалив документ 1 липня.

Детальніше про те, які податки зростуть після набрання чинності законом, - у матеріалі РБК-Україна.