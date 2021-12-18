Зеленський підписав закон щодо спецумов оподаткування резидентів "Дія Сіті"
Фото: президент Україна Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо спецумов оподаткування резидентів "Дія Сіті". Він підписав документ 18 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.
Такі умови мають стимулювати діяльність компаній, що працюють у галузі інформаційних технологій.
Серед передбачених законом особливостей оподаткування резидентів "Дія Сіті":
- можливість сплати податку на прибуток підприємств на особливих умовах - за принципом податку на виведений капітал;
- оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів спеціалістів - резидентів "Дія Сіті" у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори за ставкою 5% у разі, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують еквівалент 240 тисяч євро за рік;
- сплата єдиного соціального внеску резидентом "Дія Сіті" (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску на суму нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.
Також документ передбачає гарантію стабільності протягом 25 років визначених умов оподаткування резидентів "Дія Сіті".
Впровадження положень закону забезпечить дієві стимули для активного розвитку інформаційних технологій та інновацій в Україні, збільшення інвестицій в ІТ-індустрію та створення нових робочих місць.