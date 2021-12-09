Ціну газу для 350 тисяч українських домогосподарств знизили: названо новий тариф

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 9 грудня ухвалила рішення про переведення клієнтів постачальника "останньої надії" на базовий тариф ГК "Нафтогаз України". Це дозволить 350 тисячам домогосподарств платити 7,96 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП .

За інформацією НКРЕКП, на сьогодні постачальник "останньої надії" забезпечує природним газом понад 347 тис. побутових споживачів з різних регіонів України і зараз спостерігається тенденція стрімкого підвищення цін на природний газ.

Раніше ГК "Нафтогаз України" запропонувала автоматично перевести всіх клієнтів на базовий річний тариф (7,96 гривень). Таке рішення для побутових клієнтів, які не обрали ринкового постачальника і отримують газ від постачальника "останньої надії", стало можливим завдяки прийняттю закону про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

ГК "Нафтогаз України" звернулася до НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів ПОН на умовах базової річної пропозиції.