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Ціну газу для 350 тисяч українських домогосподарств знизили: названо новий тариф

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Україна, Четвер 09 грудня 2021 12:48
Ціну газу для 350 тисяч українських домогосподарств знизили: названо новий тариф Фото: ціни на газ знизили для 350 тисяч домогосподарств, які самостійно не обрали постачальника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 9 грудня ухвалила рішення про переведення клієнтів постачальника "останньої надії" на базовий тариф ГК "Нафтогаз України". Це дозволить 350 тисячам домогосподарств платити 7,96 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП.

За інформацією НКРЕКП, на сьогодні постачальник "останньої надії" забезпечує природним газом понад 347 тис. побутових споживачів з різних регіонів України і зараз спостерігається тенденція стрімкого підвищення цін на природний газ.

Раніше ГК "Нафтогаз України" запропонувала автоматично перевести всіх клієнтів на базовий річний тариф (7,96 гривень). Таке рішення для побутових клієнтів, які не обрали ринкового постачальника і отримують газ від постачальника "останньої надії", стало можливим завдяки прийняттю закону про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

ГК "Нафтогаз України" звернулася до НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів ПОН на умовах базової річної пропозиції.

Нагадаємо, газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" (ПОН), встановила на 2 грудня 2021 року ціну на газ для населення в розмірі 46,7 гривень за кубометр. З грудня ціни встановлюються щодня за формулою, затвердженою Кабміном. На 8 грудня ціна становила 46,2 гривень.

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