Пенсії чорнобильців зростуть: закон частково набрав чинності
В Україні частково набрав чинності закон, що передбачає підвищення пенсій для чорнобильців. Повністю він набере чинності з 1 січня 2022 року.
Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".
Ряд його положень набрали чинності з 1 липня:
- положення про мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання;
- пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- введення державної адресної допомоги до пенсії.
Із закону випливає, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується повністю і не залежить від зарплати, інших пенсій чи інших доходів.
У документі прописано, що для нарахування певного розміру пенсії українцям, які пропрацювали на територіях радіоактивного забруднення, будуть виходити з різних формул:
- менш як 12 місяців - зарплата визначається за формулою: зарплата за ці місяці ділиться на число відпрацьованих місяців;
- не менше 30 календарних днів у двох місяцях - зарплата визначається за будь-які фактичні відпрацьовані 30 календарних днів роботи;
- менш як місяць - зарплата визначається за один календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.
Українцям, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, надали право на держпенсію у розмірі п'ятикратного розміру від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.Так, виплати для "чорнобильців", які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:
- для першої групи - 16 080 гривень,
- для другої групи - 12 987 гривень,
- для третьої групи - 8 917 гривень.
Нагадаємо, Верховна рада 29 червня схвалила законопроект №4555 у другому читанні.
Як писало РБК-Україна, на початку травня у парламенті створили робочу групу для доопрацювання закону.
Так, Рада прийняла за основу відповідний законопроект №4555 у кінці квітня.