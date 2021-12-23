Тарифи на воду в Києві зростуть на 20%. Скільки потрібно платити з 1 січня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів для "Київводоканалу". З 1 січня кияни платитимуть на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 20% більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Київводоканалу ".

Як зазначили в прес-службі, встановлення НКРЕКП нових тарифів зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), які становитимуть в цілому 30,38 грн за 1 кубометр, з них:

- централізоване водопостачання 16,164 грн/кубометр з ПДВ;

- централізоване водовідведення 14,22 грн/ кубометр з ПДВ.

"Витрати на середньостатистичну сім’ю із 3 осіб, які протягом місяця споживають в середньому 6,5 куб. м холодної води, зростуть на 32,50 грн", - йдеться в повідомленні.

Загалом НКРЕКП 22 грудня переглянула тарифи для 45 водоканалів.