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Тарифи на воду в Києві зростуть на 20%. Скільки потрібно платити з 1 січня

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 12:32
Тарифи на воду в Києві зростуть на 20%. Скільки потрібно платити з 1 січня Фото: тарифи на воду в Києві зростуть на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів для "Київводоканалу". З 1 січня кияни платитимуть на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 20% більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначили в прес-службі, встановлення НКРЕКП нових тарифів зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), які становитимуть в цілому 30,38 грн за 1 кубометр, з них:

  • - централізоване водопостачання 16,164 грн/кубометр з ПДВ;
  • - централізоване водовідведення 14,22 грн/ кубометр з ПДВ.

"Витрати на середньостатистичну сім’ю із 3 осіб, які протягом місяця споживають в середньому 6,5 куб. м холодної води, зростуть на 32,50 грн", - йдеться в повідомленні.

Тарифи на воду в Києві зростуть на 20%. Скільки потрібно платити з 1 січня

Загалом НКРЕКП 22 грудня переглянула тарифи для 45 водоканалів.

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року найбільш ймовірними українці вважали зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи (67%).

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