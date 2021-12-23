Тарифи на воду в Києві зростуть на 20%. Скільки потрібно платити з 1 січня
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів для "Київводоканалу". З 1 січня кияни платитимуть на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 20% більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Як зазначили в прес-службі, встановлення НКРЕКП нових тарифів зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), які становитимуть в цілому 30,38 грн за 1 кубометр, з них:
- - централізоване водопостачання 16,164 грн/кубометр з ПДВ;
- - централізоване водовідведення 14,22 грн/ кубометр з ПДВ.
"Витрати на середньостатистичну сім’ю із 3 осіб, які протягом місяця споживають в середньому 6,5 куб. м холодної води, зростуть на 32,50 грн", - йдеться в повідомленні.
Загалом НКРЕКП 22 грудня переглянула тарифи для 45 водоканалів.
Нагадаємо, на початку грудня 2021 року найбільш ймовірними українці вважали зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи (67%).