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Уряд змінив порядок виплати стипендій

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Україна, Субота 04 грудня 2021 09:58
Уряд змінив порядок виплати стипендій Фото: Кабмін змінив поряд виплати стипендій студентам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку призначення і виплати стипендій. Документом повертається норма про кількість отримувачів стипендій, яка раніше була зменшена урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 2 грудня 2021 рок № 1256, оприлюднену на Урядовому порталі.

Згідного з документом, кожен семестр вчена рада вишу визначає однаковий для всіх факультетів ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням.

Таки чином, Кабмін повернув норму, яка була встановлена раніше, але була знижена до 35-40% постановою Кабміну від 1 вересня 2021 р. № 933.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні збільшується розмір стипендій:

  • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти - з 490 до 1250 гривень,
  • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр" - з 980 до 1510 гривень,
  • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - з 1300 до 2000 гривень.
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