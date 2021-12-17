Рада провалила відстрочку щодо касових апаратів для ФОПів. Що це означає

Верховна рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів (фізичних осіб-підприємців) ще на один рік. Відповідний законопроект № 6376 навіть не змогли включити до порядку денного, оскільки це рішення підтримали лише 102 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позачергове пленарне засідання.

Документом пропонувалося внести зміну до абзацу четвертого пункту 61 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, а саме цифру "2022" замінити цифрою "2023".

Таким чином, строки розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) платниками єдиного податку не переносяться на 2023 рік, оскільки сьогодні було останнє пленарне засідання Ради у 2021 році.

Що таке РРО

Реєстратор розрахункових операцій - це пристрій чи програмно-технічний комплекс із реалізацією фіскальних функцій для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів. По суті, аналог касового апарату, але у вигляді програмного забезпечення для комп'ютера, смартфона або планшета.

Такий реєстратор дозволяє виконувати фіскальні функції шляхом реєстрації чеків на податковому сервері через інтернет. ФОП мають право обрати яким реєстратором розрахункових операцій користуватися: класичним або програмним.

Хто має застосовувати РРО

З 1 січня 2022 року зайняті в рітейлі всі ФОП, які є платниками єдиного податку 2-4 груп, будуть зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) - касові апарати.

Що буде за порушення вимог щодо РРО

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих із порушенням товарів, а за наступні - вже 150% вартості товару.