Карантин можуть продовжити до листопада, а Тіхановська оголосила мирну революцію: новини за 25 серпня

Кабмін пропонує продовжити карантин до 1 листопада, генпрокурор Ірина Венедиктова звільнила свого позаштатного радника Святослава Піскуна, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановском оголосила про початок мирної революції в країні. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 25 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Карантин в Україні хочуть продовжити до листопада

Кабінет міністрів України пропонує продовжити карантин до 1 листопада. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

Враховуючи негативну динаміку захворюваності президент Володимир Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, введення заборони на роботу нічних клубів, концертів.

Венедіктова звільнила Піскуна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила свого позаштатного радника Святослава Піскуна. Він пробув на посаді трохи менше ніж місяць.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Він вже не радник Венедіктової", - повідомило джерело.

Тіхановська оголосила мирну революцію в Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила про початок мирної революції в країні. Таку заяву вона зробила перед євродепутатами.

Тіхановська заявила, що вона представляє більшість.

"Ми не є більше опозицією. Ми представляємо більшість. Зараз відбувається мирна революція", - сказала Тіхановська.

Зеленський про переговори щодо Донбасу: я не боюся діалогу з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Він зазначив, що якщо результати переговорів можуть допомогти наблизитися до припинення війни на Донбасі, то вони мають бути проведені.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю Euronews.

"Так, я тут, коли це необхідно. Я розмовляв з російським президентом, як раз перед набранням чинності перемир'я. Ми обговорили складні питання дотримання режиму припинення вогню. Поки є результат цього діалогу, і ми його бачимо. Цього недостатньо", - заявив він.

Зустріч радників "нормандської четвірки" скасовано

Зустріч радників глав держав у нормандському форматі скасована. Вона повинна була відбудутися 28 серпня.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

В РФ заявили, що зустріч скасовано через розбіжності. Сторони не можуть погодити проекти підсумкових документів.

Чернівці відмовились посилювати карантин

Попри те, що Чернівці внесли в червону зону карантину, місцева влада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків. Це рішення прийняли депутати на позачерговій сесії міськради.

Україна отримає 1,2 млрд євро кредиту від ЄС: Рада ратифікувала угоду

Верховна рада України ратифікувала угоду, необхідну для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від Європейського союзу. Нардепи схвалили відповідний законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0063.

За законопроект проголосували 248 депутатів Ради.

З прийняттям цього закону набирає чинності Меморандум про взаєморозуміння між Україною як позичальником та ЄС як кредитором, яким визначаються загальні та спеціальні передумови виділення коштів.

Тимошенко у важкому стані, її підключили до ШВЛ

Стан лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий. Політика під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це РБК-Україна стало відомо з достовірних джерел.

Крім того, у Тимошенко не опускається температура нижче 39. Водночас, за інформацією РБК-Україна, дочка Тимошенко - Євгенія та зять - Артур Чечоткін, переносять хворобу в легкій формі.

Укргідрометцентр дав прогноз на вересень

У вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла (в горах 11-12 градусів тепла). Це на 1-2 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

"Динамо" під керівництвом Луческу обіграло "Шахтар" у Суперкубку України

Київське "Динамо" впевнено обіграло донецький "Шахтар" з рахунком 3:1 у матчі за перший трофей сезону - Суперкубок України. Це була перша гра наставника киян Мірчі Луческу проти колишньої команди.