Карантин могут продлить до ноября, а Тихановская объявила мирную революцию: новости за 25 августа

Кабмин предлагает продлить карантин до 1 ноября, генпрокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Подробнее о том, что произошло во вторник, 25 августа, - в материале РБК-Украина

Карантин в Украине хотят продлить до ноября

Кабинет министров Украины предлагает продлить карантин до 1 ноября. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

Учитывая негативную динамику заболеваемости президент Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

Венедиктова уволила Пискуна

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна. Он пробыл в должности чуть меньше месяца.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Он уже не советник Венедиктовой", - сообщил источник.

Тихановская объявила мирную революцию в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Такое заявление она сделала перед евродепутатами.

Тихановская заявила, что она представляет большинство.

"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция", - сказала Тихановская.

Зеленский о переговорах по Донбассу: я не боюсь диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он отметил, что если результаты переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны на Донбассе, то они должны быть проведены.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Euronews.

"Да, я здесь, когда это необходимо. Я разговаривал с российским президентом, как раз перед вступлением в силу перемирия. Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим. Этого недостаточно", - заявил он.

Встреча советников "нормандской четверки" отменена

Встреча советников глав государств в нормандском формате отменена. Она должна была состояться 28 августа.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

В РФ заявили, что встреча отменена из-за разногласий. Стороны не могут согласовать проекты итоговых документов.

Черновцы отказались усиливать карантин

Несмотря на то, что Черновцы внесли в красную зону карантина, местные власти разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов. Это решение приняли депутаты на внеочередной сессии горсовета.

Украина получит 1,2 млрд евро кредита от ЕС: Рада ратифицировала соглашение

Верховная рада Украины ратифицировала соглашение, необходимое для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза. Нардепы одобрили соответствующий законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0063.

За законопроект проголосовали 248 депутатов Рады.

С принятием этого закона вступает в силу Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором, которым определяются общие и специальные предпосылки выделения средств.

Тимошенко в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ

Состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое. Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом РБК-Украина стало известно из достоверных источников.

Кроме того, у Тимошенко не опускается температура ниже 39. В то же время, по информации РБК-Украина, дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

Укргидрометцентр дал прогноз на сентябрь

В сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла (в горах 11-12 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Гидрометцентра.

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Киевское "Динамо" уверенно обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1 в матче за первый трофей сезона - Суперкубок Украины. Это была первая игра наставника киевлян Мирчи Луческу против бывшей команды.