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Україна отримає 1,2 млрд євро кредиту від ЄС: Рада ратифікувала угоду

Україна, Вівторок 25 серпня 2020 12:54
Україна отримає 1,2 млрд євро кредиту від ЄС: Рада ратифікувала угоду
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Нардепи схвалили відповідний законопроект авторства Зеленського

Верховна рада України ратифікувала угоду, необхідну для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від Європейського союзу. Нардепи схвалили відповідний законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0063.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Україна отримає 1,2 млрд євро кредиту від ЄС: Рада ратифікувала угоду

За законопроект проголосували 248 депутатів Ради.

З прийняттям цього закону набирає чинності Меморандум про взаєморозуміння між Україною як позичальником та ЄС як кредитором, яким визначаються загальні та спеціальні передумови виділення коштів.

Вказано, що реалізація відповідного меморандуму дозволить Україні залучити від ЄС на умовах строковості та платності додаткові фінансові ресурси у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро. А це у майбутньому потребуватиме додаткових витрат з бюджету для обслуговування та погашення залученого кредиту.

"Відсоткова ставка запозичення за новою програмою на строк до 15 років прогнозується як прийнятна (до 2 % річних), однак конкретний її розмір стане відомим тільки під час виходу Європейської комісії, що має найвищий кредитний рейтинг (ААА), на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів, що перераховуватимуться Україні за тією ж відсотковою ставкою", - вказано у пояснювальній записці.

Зазначимо також, Кабінет міністрів подякував парламентарям за схвалення відповідного законопроекту.

"Це рішення дасть змогу Україні вже зараз отримати перший транш сумою 600 млн євро", - підкреслив глава уряду Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в кінці квітня Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтримки під час пандемії COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в Мінфіні тоді заявили, що рішення ЄК про надання кредиту має бути затверджене Європейським парламентом і Радою ЄС.

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