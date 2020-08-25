Зустріч радників "нормандської четвірки" скасовано

Фото: лідери "нормандської четвірки" (kremlin.ru)

Зустріч повинна була відбудутbся 28 серпня

Зустріч радників глав держав у нормандському форматі скасована. Вона повинна була відбудутися 28 серпня.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Раніше всі сторони - Україна, РФ, Німеччина і Франція - говорили, що йде підготовка до зустрічі. Зокрема, президент Володимир Зеленський підтвердив дату зустрічі радників "нормандської четвірки".

Також про підготовку до зустрічі радників "нормандської четвірки" заявляли в Російській Федерації.

Зазначимо, голова української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук говорив, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак братиме участь у зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки".

Нагадаємо, 30 липня заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який курирує український напрям в Кремлі, написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України (зокрема, главі Офісу президента Андрію Єрмаку).

Він назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими.

Після цього в Україні це назвали тонкою дипломатичною грою, "коли одна зі сторін переговорів хоче посилити свої позиції і перехопити ініціативу".