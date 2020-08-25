Венедіктова звільнила Піскуна

Фото: Святослав Піскун (УНІАН)

Святослав Піскун пробув на посаді радника генпрокурора трохи менше місяця

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила свого позаштатного радника Святослава Піскуна. Він пробув на посаді трохи менше ніж місяць.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Він вже не радник Венедіктової", - повідомило джерело.

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор Святослав Піскун був призначений радником Ірини Венедиктової на громадських засадах.

Пізніше генеральний прокурор Ірина Венедиктова пояснила призначення Пискуна своїм позаштатним радником тим, що у нього є необхідний досвід.