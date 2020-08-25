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Чернівці відмовились посилювати карантин

Чернівці, Вівторок 25 серпня 2020 11:34
Чернівці відмовились посилювати карантин
Фото: карантин (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Це рішення прийняли депутати на позачерговій сесії міськради

Попри те, що Чернівці внесли в червону зону карантину, місцева влада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків. Це рішення прийняли депутати на позачерговій сесії міськради.

Про це повідомляє molbuk.ua.

Дозволено:

роботу громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень (в межах кількості місць для сидіння).

роботу суб’єктів господарювання (торгівлі, побутових послуг, ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, ДЮСШ, спортивним клубам, секціям), за умови дотримання протиепідемічних заходів,

роботу закладів громадського харчування, за умови присутності в залі не більше 20 чоловік, але не менше, ніж 10 квадратних метрів залу на одну людину,

діяльність дошкільних навчальних закладів та ЗОШ, за умови дотримання рекомендацій головного державного санітарного лікаря України.

Заборонено:

роботу розважальних закладів, зон у межах торгових центрів;

проведення масових заходів з кількістю учасників більше 20 чоловік у закритому приміщенні.

Рішення передбачає рекомендацію органам Нацполіції "не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання, які діятимуть у відповідності до даного рішення".

Зазначимо, в червону зону карантину потрапили місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області. У цій зоні забороняється громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів, магазинів.

Нагадаємо, у Чернівцях влаштували акцію протесту через рішення уряду внести місто до червоної зони карантину.

Крім того, Чернівецька ОДА проситиме змінити обмеження для "червоної зони".

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