"Динамо" під керівництвом Луческу обіграло "Шахтар" у Суперкубку України

Фото: (facebook.com/fcdynamoua)

Перший трофей нового наставника киян

Київське "Динамо" впевнено обіграло донецький "Шахтар" з рахунком 3:1 у матчі за перший трофей сезону - Суперкубок України. Це була перша гра наставника киян Мірчі Луческу проти колишньої команди.

Окрім стартових хвилин матчу, коли "гірники" мали перевагу у грі, "Динамо" відчутно переважало свого суперника. Маючи перевагу у два м'ячі київська команда почала працювати над оборонними діями, хоча і пропустила гол. "Шахтар" мав свої моменти, проте "біло-сині" максимально грамотно грали біля своїх воріт. Здавалося, що "Динамо" грало на втримання рахунку, таким чином чекаючи на фінальний свисток, проте таки організували одну атаку, яка виявилася результативно.

"Динамо", маючи кадрові проблеми, реалізувало всі три своїх гольових моменти. Карлос де Піна відкрив рахунок на 20 хвилині матчу, через 11 хвилині перевага киян збільшив Жерсон Родрігеш. Незабаром розрив в рахунку скоротив Жуніор Мораес, а в кінцівці матчу третій гол забив Фран Сіль.

Зустріч вперше відбулася в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, минулого року "Динамо" наздогнало "Шахтар" за кількістю перемог у Суперкубку України.