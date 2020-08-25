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Тимошенко у важкому стані, її підключили до ШВЛ

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 12:41
Тимошенко у важкому стані, її підключили до ШВЛ
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Крім того, у неї не опускається температура нижче 39

Стан лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий. Політика під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це РБК-Україна стало відомо з достовірних джерел.

Крім того, у Тимошенко не опускається температура нижче 39.

Водночас, за інформацією РБК-Україна, дочка Тимошенко - Євгенія та зять - Артур Чечоткін, переносять хворобу в легкій формі.

Нагадаємо, РБК-Україна стало відомо про хворобу Тимошенко 23 серпня. Пізніше інформацію підтвердила прес-секретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.

На сьогодні невідомо, де і коли саме захворіла Тимошенко. Також невідомо де вона проходить лікування.

Зазначимо, станом на 25 серпня в Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу, за вчора заразилися 1658 осіб. Найбільше випадків у Чернівецькій, Івано-Франківській, Харківській, Львівській областях.

Всього в Україні виявили понад 100 тисяч випадків коронавірусу.

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