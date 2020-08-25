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Зеленський про переговори щодо Донбасу: я не боюся діалогу з Путіним

Вівторок 25 серпня 2020 21:38
Зеленський про переговори щодо Донбасу: я не боюся діалогу з Путіним
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Володимир Зеленський підкреслив, що якщо не буде діалогу, то і не буде результату

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Він зазначив, що якщо результати переговорів можуть допомогти наблизитися до припинення війни на Донбасі, то вони мають бути проведені.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю Euronews.

"Так, я тут, коли це необхідно. Я розмовляв з російським президентом, як раз перед набранням чинності перемир'я. Ми обговорили складні питання дотримання режиму припинення вогню. Поки є результат цього діалогу, і ми його бачимо. Цього недостатньо", - заявив він.

При цьому Зеленський підкреслив, що якщо не буде діалогу, то і не буде результату.

"Це повинно бути зроблено, незалежно від того, як різні люди або різні регіони реагують на це. Якщо немає діалогу - не буде і результату. Це я розумію дуже ясно. Якщо не буде діалогу, якщо не буде телефонних дзвінків, коли це необхідно - не буде і мирного результату. Я в цьому переконаний", - додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що вірить, що бойові дії на окупованому Росією Донбасі закінчаться до кінця цього року.

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