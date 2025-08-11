ua en ru
Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным: я бы хотел видеть прекращение огня

Вашингтон, Понедельник 11 августа 2025 20:18
Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным: я бы хотел видеть прекращение огня Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным достичь соглашения о прекращении огня в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию американского лидера.

Трамп, комментируя встречу с Путиным, предположил, что такое событие станет "чем-то великим".

Он уточнил, что после встречи позвонит европейским лидерам, которые уже "устали" от войны в Украине и хотели бы тратить деньги на свои страны.

По словам президента США, в Европе возлагают на него надежды, поскольку если бы не он, война РФ против Украины никогда бы не завершилась, "пока не умрет последний человек".

"Произойдет одно из двух: будет хорошая встреча, мы сделаем шаг вперед. Я бы хотел видеть прекращение огня очень быстро, я хотел бы немедленно, но я бы хотел видеть его очень быстро… И я надеюсь, что у нас будет большой успех", - отметил Трамп.

Каким он видит второй вариант развития событий - президент США не уточнил.

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, в пятницу, 15 августа, должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, встреча должна состояться на Аляске.

Сегодня, 11 августа, президент США заявил, что он планирует потребовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.

