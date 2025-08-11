Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий

Соединенные Штаты Америки и партнеры будут пытаться вернуть Украине часть оккупированной Россией территории. Однако определенные обмены землей все же будут.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции .

"Зеленский сказал, что ему надо конституционное согласие... Он имел согласие пойти на войну и убивать всех. Но ему надо согласие, чтобы сделать обмен территориями... Будет определенный обмен территориями. Я знаю это от россиян и благодаря разговорам со всеми, - сказал Трамп.

По словам американского президента, обмен территориями будет "на благо Украины".

"Это хорошая вещь, не плохая. Но и плохая - для обеих сторон. Это очень сложно, потому что у вас есть линия (столкновения - ред.), которая является очень неравной и будут определенные обмены землей. Мы будем менять линию фронта. Россия оккупирует значительную часть территории Украины, мы будем пытаться вернуть часть этой территории обратно Украине", - заявил он.

Также Трамп добавил, что у "Украины была тысяча миль береговой линии с океаном, а теперь ее нет, остался малый кусок возле Одессы".