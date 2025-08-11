ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий

Понедельник 11 августа 2025 19:10
UA EN RU
Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки и партнеры будут пытаться вернуть Украине часть оккупированной Россией территории. Однако определенные обмены землей все же будут.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции.

"Зеленский сказал, что ему надо конституционное согласие... Он имел согласие пойти на войну и убивать всех. Но ему надо согласие, чтобы сделать обмен территориями... Будет определенный обмен территориями. Я знаю это от россиян и благодаря разговорам со всеми, - сказал Трамп.

По словам американского президента, обмен территориями будет "на благо Украины".

"Это хорошая вещь, не плохая. Но и плохая - для обеих сторон. Это очень сложно, потому что у вас есть линия (столкновения - ред.), которая является очень неравной и будут определенные обмены землей. Мы будем менять линию фронта. Россия оккупирует значительную часть территории Украины, мы будем пытаться вернуть часть этой территории обратно Украине", - заявил он.

Также Трамп добавил, что у "Украины была тысяча миль береговой линии с океаном, а теперь ее нет, остался малый кусок возле Одессы".

Встреча Трампа и Путина

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

В Кремле такую информацию подтвердили. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.

Трамп также заявил о возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, включая возвращение некоторых земель.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли оккупантам. Президент Украины также подчеркнул, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине