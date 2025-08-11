Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий
Соединенные Штаты Америки и партнеры будут пытаться вернуть Украине часть оккупированной Россией территории. Однако определенные обмены землей все же будут.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции.
"Зеленский сказал, что ему надо конституционное согласие... Он имел согласие пойти на войну и убивать всех. Но ему надо согласие, чтобы сделать обмен территориями... Будет определенный обмен территориями. Я знаю это от россиян и благодаря разговорам со всеми, - сказал Трамп.
По словам американского президента, обмен территориями будет "на благо Украины".
"Это хорошая вещь, не плохая. Но и плохая - для обеих сторон. Это очень сложно, потому что у вас есть линия (столкновения - ред.), которая является очень неравной и будут определенные обмены землей. Мы будем менять линию фронта. Россия оккупирует значительную часть территории Украины, мы будем пытаться вернуть часть этой территории обратно Украине", - заявил он.
Также Трамп добавил, что у "Украины была тысяча миль береговой линии с океаном, а теперь ее нет, остался малый кусок возле Одессы".
Встреча Трампа и Путина
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
В Кремле такую информацию подтвердили. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.
Трамп также заявил о возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, включая возвращение некоторых земель.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли оккупантам. Президент Украины также подчеркнул, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий.