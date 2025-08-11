ua en ru
Трамп раскрыл планы на встречу с Путиным: скажу ему, чтобы он остановил войну

Вашингтон, Понедельник 11 августа 2025 18:55
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным планирует требовать, чтобы тот остановил войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию американского лидера.

"Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и скажу ему: "Ты должен закончить эту войну, ты должен ее прекратить", - рассказал Трамп.

Также он назвал "признаком уважения" решение Путина согласиться на встречу с Трампом на Аляске, поскольку диктатор поедет "в другую страну".

При этом Трамп уточнил, что сразу после завершения встречи с Путиным он позвонит европейским лидерам, с которым у него "хорошие отношения".

"Я собираюсь встретиться с президентом Путиным, и мы посмотрим, что он имеет в виду, а если это будет справедливое соглашение, я расскажу о нем лидерам Европейского Союза, лидерам НАТО, а также президенту Зеленскому. Думаю, из уважения я позвоню ему первому, а потом - им", - добавил американский лидер.

Трамп также рассказал, что "по данным опроса, проведенного в Украине", 88% украинцев хотели бы заключения мирного соглашения.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 15 августа, он проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Вероятно, ключевой темой переговоров станет урегулирование войны России против Украины.

Уже сегодня, 11 августа, американский лидер заявил, что в пятницу он "поедет в Россию", чтобы встретиться с Путиным. Вероятнее всего, это была оговорка.

На фоне планов Трампа встретиться с Путиным президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть реальный шанс завершить войну с Россией.

