Трамп раскрыл планы на встречу с Путиным: скажу ему, чтобы он остановил войну

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным планирует требовать, чтобы тот остановил войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию американского лидера.

"Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и скажу ему: "Ты должен закончить эту войну, ты должен ее прекратить", - рассказал Трамп.



Также он назвал "признаком уважения" решение Путина согласиться на встречу с Трампом на Аляске, поскольку диктатор поедет "в другую страну".

При этом Трамп уточнил, что сразу после завершения встречи с Путиным он позвонит европейским лидерам, с которым у него "хорошие отношения".

"Я собираюсь встретиться с президентом Путиным, и мы посмотрим, что он имеет в виду, а если это будет справедливое соглашение, я расскажу о нем лидерам Европейского Союза, лидерам НАТО, а также президенту Зеленскому. Думаю, из уважения я позвоню ему первому, а потом - им", - добавил американский лидер.

Трамп также рассказал, что "по данным опроса, проведенного в Украине", 88% украинцев хотели бы заключения мирного соглашения.