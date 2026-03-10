ua en ru
Иран мог заминировать Ормузский пролив: Трамп жестко отреагировал на слухи

22:35 10.03.2026 Вт
2 мин
Американский лидер уже выдвинул Тегерану ультиматум
aimg Иван Носальский
Иран мог заминировать Ормузский пролив: Трамп жестко отреагировал на слухи Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

В СМИ появились слухи о том, что Иран заминировал Ормузский пролив. Вашингтон обещает серьезные последствия для Тегерана, если это правда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News, CNN и президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Читайте также: "Ударю в 20 раз сильнее": Трамп пригрозил Ирану за остановку нефти через Ормузский пролив

Слухи в СМИ

Неназванные американские чиновники сообщили CBS News, что Иран использует небольшие суда, чтобы заминировать Ормузский пролив.

Издание уточняет, что точное количество мин у Ирана публично неизвестно, однако в разные годы оценки колебались примерно от 2000 до 6000 морских мин, в основном произведенных Ираном, Китаем или Россией.

При этом CNN со ссылкой на собственные источники пишет, что масштаб минирования пока небольшой - за последние дни установлено несколько десятков мин.

Однако, как рассказал изданию один из собеседников, Иран по-прежнему сохраняет более 80–90% своих небольших лодок и средств установки мин, поэтому его силы теоретически могут установить в проливе сотни мин.

Ранее КСИР предупреждал, что любое судно, проходящее через пролив, будет атаковано.

Реакция Трампа

"Если Иран установил мины в Ормузском проливе, а у нас нет никаких сообщений об этом, мы требуем их немедленного снятия! Если по каким-либо причинам мины были установлены и не будут немедленно сняты, военные последствия для Ирана будут беспрецедентными", - подчеркнул американский лидер.

При этом, по его словам, если Иран уберет мины, это "будет огромный шаг в правильном направлении".

Также президент добавил, что США используют те же технологии и ракетные возможности, что и против наркоторговцев, чтобы уничтожить лодки, которые пытаются заминировать Ормузский пролив.

"За последние несколько часов мы поразили и полностью уничтожили 10 неактивных минных заградительных катеров и/или кораблей, и это еще не все", - сказал он.

Стоит заметить, что Ормузский пролив - это ключевой маршрут для мирового экспорта нефти.

Нефтяные танкеры, перевозящие нефть из таких стран, как Саудовская Аравия, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, должны проходить через этот узкий водный путь, чтобы попасть на мировые рынки. Через пролив проходит около 20% мировых поставок нефти.

Ранее Корпус стражей исламской революции обещал разрешить свободный проход через Ормузский пролив для тех стран, которые вышлют послов США и Израиля.

