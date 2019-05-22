Які партії проходять до парламенту: рейтинг

На парламентських виборах 2019 в Україні буде обраний новий склад Верховної ради. Актуальні рейтинги партій, дані соціологічних досліджень, які політичні сили мають шанс пройти в парламент IX скликання - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинги партій на вибори в Раду 2019

20 травня Володимир Зеленський заявив про те, що розпускає парламент VIII скликання, у зв'язку з чим чергові вибори у Верховну раду відбудуться достроково.

Голосування пройде в липні, але на даний момент вже з'явилися рейтинги партій, які будуть брати участь у парламентських виборах.

Згідно з даними соціологічних опитувань, подолати 5% прохідний бар'єр у Верховну раду можуть 6 партій:

"Слуга народу"

"Опозиційна платформа - За Життя"

Блок Петра Порошенка

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

"Сила і честь"

"Громадянська позиція".

Високі шанси потрапити в парламент нового скликання мають нові політичні сили "Слуга народу" (Володимир Зеленський), "Сила і честь" Ігор Смешко), "Громадянська позиція" (Анатолій Гриценко), лідери яких також отримали великий відсоток підтримки виборців на минулих виборах президента.

Національний соціологічне опитування: травень 2019

Партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" очолює передвиборний рейтинг. За неї готові голосувати 29,5% серед усіх опитаних (39,9% серед тих, хто точно збирається йти на вибори і визначився, кому віддати свій голос).

Друге місце в рейтингу у "Опозиційної платформи - За Життя". За партію Рабиновича, Бойко і Медведчука готові проголосувати 8,1% усіх опитаних (10,9% з невизначених).

Блок Петра Порошенка на позачергових виборах у Верховну Раду 2019 можуть підтримати 7,8% українців (10,6% серед тих, хто точно збирається голосувати).

Юлія Тимошенко йде на парламентські вибори з партією "Батьківщина", яка в рейтингу має 6,7% симпатій українців (9,1% визначилися).

Партія "Сила і честь", очолювана Ігорем Смешком, може пройти у Верховну раду IX скликання з таким відсотком голосів виборців: 3,8% серед всіх опитаних; 5,1% серед тих, хто точно буде голосувати.

Анатолій Гриценко з партією "Громадянська позиція" на парламентських виборах може набрати 3,7% (5% серед визначилися виборців).

За даними передвиборного рейтингу, від 1% до 5% підтримки українців ймовірно отримають:

"Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" - 2,6% (3,5% серед тих, хто визначився);

Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4% (3,3%);

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 1,8% (2,4%);

Об'єднання "Самопоміч" - 1,5% (2%)

Партія "Голос" Святослава Вакарчука - 0,7% (0,9%).

Варто відзначити, що лідером антирейтингу став Блок Петра Порошенка "Солідарність". 43,9% опитаних українців ні в якому разі не готові віддати свій голос за цю партію.

Спільне соціологічне дослідження перед виборами у Верховну раду 2019 проводилося Центром "Соціальний моніторинг", Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременко та Соціологічною групою "Рейтинг" з 30 квітня по 10 травня у всіх областях України. Було опитано 3 тис. респондентів (похибка склала 1,1 - 1,83%).