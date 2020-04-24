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Путін спростив надання громадянства Росії для українців

Новини » Політика     24.04.2020 - 12:27
Путін спростив надання громадянства Росії для українців
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Для вступу в громадянство Росії не потрібно відмовлятися від наявного

Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон, яким спрощується надання російського громадянства для громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що тепер для вступу в російське громадянства не обов'язково відмовлятися від наявного. Крім того, для народжених в СРСР знімаються вимоги про обов'язкове проживання в Росії до подачі заяви про підтвердження законного джерела доходу.

Ця норма поширюється на подружжя російських громадян, які проживають в РФ і мають дітей, а також на тих іноземців, у якого один з батьків має громадянство Росії.

При цьому громадяни України, а також Молдови, Білорусі і Казахстану з видом на проживання в Росії можуть претендувати на громадянство без дотримання терміну проживання в країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має намір безкоштовно роздавати свої паспорти жителям окупованого Донбасу. Зокрема, до Державної думи було внесено законопроект, який звільняє мешканців ОРДЛО від сплати державного мита за паспорт.

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