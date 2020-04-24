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Грузія пригрозила відкликати посла з України в разі призначення Саакашвілі

Новини » Політика     24.04.2020 - 14:58
Грузія пригрозила відкликати посла з України в разі призначення Саакашвілі
Фото: Георгій Гахарія (rustavi2.ge)

Грузинський прем'єр назвав призначення Саакашвілі неприйнятним для Тбілісі

Грузія відкликає посла з України, якщо Михайло Саакашвілі буде призначений на посаду в українському уряді. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає "Ехо Кавказу".

За його словами, з боку України, як стратегічного партнера Грузії, "категорично неприйнятно" призначати Саакашвілі на високу посаду, оскільки він засуджений за тяжкий злочин і знаходиться в розшуку.

"Якщо таке рішення буде прийнято, ми, як мінімум, відкличемо посла з Києва для консультацій", - заявив Гахарія.

Нагадаємо, раніше про можливе відкликання посла з України повідомили грузинські ЗМІ. Також повідомлялося, що влада в Тбілісі незадоволена рішенням президента України Володимира Зеленського призначити Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з реформ.

Відзначимо, передбачалося, що призначення Саакашвілі зможуть проголосувати вже сьогодні у Верховній раді після консультацій фракції "Слуга народу", однак голосування перенесли. Сьогодні колишній президент Грузії заявив, що на посаді в українському уряді буде займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом.

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