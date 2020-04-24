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У Грузії не виключають перегляд відносин з Україною через Саакашвілі

Новини » Політика     24.04.2020 - 16:43
У Грузії не виключають перегляд відносин з Україною через Саакашвілі
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами

Призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єром в українському уряді може ускладнити відносини між Україною та Грузією. Про це заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Раті Іонатамішвілі, передає "Радіо Свобода".

За його словами, призначення Саакашвілі дуже ускладнить відносини Грузії іта України, оскільки колишній президент Грузії перебуває в розшуку.

"Я не виключаю, що в порядку денному буде питання про перегляд дипломатичних відносин, незважаючи на те, що зв'язок між двома країнами для нас дуже цінний", - заявив Іонатамішвілі, виступаючи від імені фракції.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія назвав неприйнятним можливе призначення Саакашвілі.

"Якщо таке рішення буде прийнято, ми, як мінімум, відкличемо посла з Києва для консультацій", - заявив Гахарія.

У той же час в Міністерстві закордонних справ України заявили, що ще не отримували жодних офіційних листів від грузинської сторони. Очікується, що Верховна рада проголосує за призначення Саакашвілі наступного тижня.

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