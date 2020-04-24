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Кабмін звільнив главу Держмитниці

Новини » Політика     24.04.2020 - 19:42
Кабмін звільнив главу Держмитниці
Фото: Максим Нефьодов (kmu.gov.ua)

Дане рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Кабміну

На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови державної митної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Також в ході засідання були звільнені заступники Нефьодова - Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов.

Кабмін звільнив главу Держмитниці

Нагадаємо, 5 липня минулого року Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова головою Державної митної служби. Виступаючи перед призначенням, Нефьодов запропонував скоротити кількість регіональних митниць.

Як повідомляло РБК-Україна, Комісія вищого корпусу державної служби 25 червня рекомендувала Кабінету міністрів призначити головою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Крім того, Кабінет міністрів призначив Олександра Порхуна першим заступником міністра у справах ветеранів.

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