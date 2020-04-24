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У Чехії послабили карантин і дозволили виїжджати за межі країни

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 04:37
У Чехії послабили карантин і дозволили виїжджати за межі країни
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження будуть зняті з 24 квітня

Уряд Чехії послабив карантин і дозволив громадянам вільно переміщатися по країні, а також виїжджати за її межі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prague morning.

Карантин послаблять вже з 24 квітня. Обмеження діяли більше місяця, з 16 березня.

"Ми прийняли рішення скасувати з п'ятниці, 24 квітня, заборону на вільне пересування громадян у Чехії", - повідомив міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

Також з п'ятниці жителі країни зможуть виїжджати за кордон. При поверненні в країну потрібно буде пред'явити медичне підтвердження про негативний результат аналізу на коронавірус або дотримуватися двотижневий домашній карантин.

Раніше повідомлялося, що уряд Чехії розглядає можливість скорочення на два тижні плану по ослабленню карантину.

РБК-Україна писало, що уряд Чехії представило план поетапного виходу з карантину. Всього він включає п'ять етапів ослаблення. Повний вихід з карантину згідно з планом планується на 8 червня.

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