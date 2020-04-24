ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вербувальник затриманого генерала СБУ може бути фігурантом справи МН17

Новини » Суспільство     24.04.2020 - 18:46
Вербувальник затриманого генерала СБУ може бути фігурантом справи МН17
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Полковник ФСБ Ігор Єгоров перебував на Донбасі під позивним "Ельбрус", а також є вербувальником генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat викрила особистість фігуранта справи про катастрофі малазійського боїнга рейсу МН17 з позивним "Ельбрус". Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat.

Повідомляється, що під позивним "Ельбрус" у бойових діях на Донбасі у 2014 році перебував полковник Федеральної служби безпеки Російської Федерації Ігор Єгоров. Він був спрямований на Донбас у якості координатора штабу в Луганську, який був створений для контролю над ситуацією і припинення внутрішніх конфліктів бойовиків.

"Ельбрус" був включений в список фігурантів справи МН17 спільної розслідувальної групи (JIT) як представник військового командування РФ, який прибув на Донбас у ті дні, коли туди також був доставлений "Бук", яким збили літак.

Вербувальник затриманого генерала СБУ може бути фігурантом справи МН17

Нещодавно Служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який був завербований спецслужбами РФ і готував теракти в Україні. Куратором Шайтанова в СБУ назвали полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

Раніше РБК-Україна писало, що адвокат потерпілих у справі про рейс МН17 Джеррі Скіннер заявив, що установка ЗРК "Бук", яка ймовірно збила літак рейсу МН17, не могла покинути територію РФ, дозвіл дав саме президент РФ Володимир Путін.

СБУ затримала фігуранта у справі генерала Шайтанова Україна вимагає від ФСБ звільнити двох "розвідників", затриманих у Криму
Новини України ФСБМН17вербовка
News
On Top