Кабмін звільнив Верланова з посади голови Податкової служби

Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

Також звільнений заступник Верланова Венциковский

Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Також нардеп повідомив, що уряд звільнив з посади заступника голови Державної податкової служби Дмитра Венциковского.

Нагадаємо, Верланов обіймав посаду голови Податкової служби з кінця квітня 2019 року, після того, як було прийнято рішення про поділ Державної фіскальної служби.

Також повідомлялося, що Кабмін звільнив главу Державної митної служби Максима Нефьодова. Також в ході засідання були звільнені заступники Нефедова - Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов.

Крім цього РБК-Україна писало, що Верховна рада може проголосувати за призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єра з питань реформ на наступному тижні. Розгляд кандидатури Саакашвілі в парламенті планується на 30 квітня. При цьому у разі призначення Саакашвілі, Грузія може відкликати свого посла з України.