Кабмин одобрил проект бюджета-2026, а Силы обороны освободили Панковку: новости за 15 сентября

Правительство одобрило проект госбюджета на 2026 год: основные показатели

Правительство одобрило проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Он будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

В проекте госбюджета-2026 заложены расходы на 4,8 трлн гривен - это на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году. Доходы прогнозируются на уровне 2,83 трлн гривен (+18,8% к 2025 году), дефицит ожидается до 18,4% ВВП. Потребность во внешнем финансировании составит 2,08 трлн гривен.

Украинские бойцы зачистили от россиян Панковку в Донецкой области

ВСУ и НГУ на Добропольском направлении освободили Панковку и окрестные территории.

Как отметили в 1-м корпусе НГУ "Азов", российские оккупанты пытаются удержать позиции и усиливают группировки на направлении.

Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины, - Politico

Президент США Дональд Трамп впервые прямо назвал Россию агрессором в войне против Украины, признав ее большие потери, пишет Politico.

Ранее президент США отказывался прямо осуждать Москву. В феврале его администрация вместе с Россией и Северной Кореей проголосовала против резолюции ООН, которая поддерживала территориальную целостность Украины.

Украина имеет дроны-перехватчики для уничтожения реактивных "Шахедов", - Палиса

У Украины уже есть дроны-перехватчики, которые могут противостоять российским "Шахедам" с реактивными двигателями, рассказал заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

"Враг развивается и мы на месте не стоим, у нас другого варианта нет", - отметил Палиса.

Трамп поставил задачу перед странами Европы по санкциям против России, - Рубио

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны Европы ввели против России такие санкции, которые они ожидают от Вашингтона, рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

По словам американского чиновника, важно, чтобы Европа вводила санкции, поскольку все еще есть европейские страны, которые покупают российскую продукцию, в том числе нефть.

В Польше над правительственными зданиями уничтожили дрон, - Туск

В Польше в понедельник вечером, 15 сентября, над правительственными зданиями летал беспилотник. Его уничтожили, рассказал премьер Дональд Туск.

По его словам, правоохранители задержали двух граждан Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента.