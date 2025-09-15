В Польше над правительственными зданиями уничтожили дрон, - Туск

В Польше в понедельник вечером, 15 сентября, над правительственными зданиями летал беспилотник. Его уничтожили.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х .

Кроме того, по его словам, задержали двух граждан Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

"Только что Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник, который летал над правительственными зданиями (улица Парковая) и Бельведером", - написал Туск.

Атака дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Большинство - с территории Беларуси. При этом силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника.

В Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы. Обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

По информации СМИ, Россия могла пытаться атаковать базу НАТО на территории Польши. Часть беспилотников РФ летели в ее направлении.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

В то же время 13 сентября в Польше НАТО начало операцию "Восточный часовой" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.