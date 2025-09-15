ua en ru
Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины, - Politico

США, Понедельник 15 сентября 2025 12:08
Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент США Дональд Трамп впервые прямо назвал Россию агрессором в войне против Украины, признав ее большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Американский лидер в воскресенье впервые признал Россию агрессором в войне против Украины.

"На этой неделе погибло 8 000 солдат из обеих стран. Немного больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", - отметил Трамп журналистам, комментируя потери сторон.

Предыдущие заявления Трампа

Ранее президент США отказывался прямо осуждать Москву. В феврале его администрация вместе с Россией и Северной Кореей проголосовала против резолюции ООН, которая поддерживала территориальную целостность Украины. Также США выступили против заявления G7, которое называло Россию агрессором.

В апреле Трамп обвинял Украину в войне, заявляя, что "нельзя начать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что тебе просто дадут несколько ракет".

Изменение позиции этим летом

Летом 2025 года позиция Трампа в отношении Кремля заметно изменилась. Администрация США усилила давление на российского диктатора Владимира Путина, который блокировал попытки Трампа организовать прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Новые заявления свидетельствуют о более жестком курсе Вашингтона в отношении Москвы.

Трамп и санкции

Напомним, Трамп назвал санкции стран ЕС против России достаточно слабыми и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям.

Недавно президент США анонсировал мощный санкционный удар по России. Под ограничения могут попасть нефтяной сектор и банки.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что европейские страны должны поддержать инициативу Трампа наказать страны, выполняющие роль торговых партнеров Путина.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил встречи между Зеленским и Путиным, но считает, что организовать ее будет нелегко. Американский лидер также не забыл напомнить, что остановил семь войн и хотел бы остановить войну между Украиной и Россией.

Тем временем в СМИ не исключают, что президент США может встретиться с Путиным в Малайзии на полях 47 саммита АСЕАН.

