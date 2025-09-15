Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины, - Politico

Президент США Дональд Трамп впервые прямо назвал Россию агрессором в войне против Украины, признав ее большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Американский лидер в воскресенье впервые признал Россию агрессором в войне против Украины.

"На этой неделе погибло 8 000 солдат из обеих стран. Немного больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", - отметил Трамп журналистам, комментируя потери сторон.

Предыдущие заявления Трампа

Ранее президент США отказывался прямо осуждать Москву. В феврале его администрация вместе с Россией и Северной Кореей проголосовала против резолюции ООН, которая поддерживала территориальную целостность Украины. Также США выступили против заявления G7, которое называло Россию агрессором.

В апреле Трамп обвинял Украину в войне, заявляя, что "нельзя начать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что тебе просто дадут несколько ракет".

Изменение позиции этим летом

Летом 2025 года позиция Трампа в отношении Кремля заметно изменилась. Администрация США усилила давление на российского диктатора Владимира Путина, который блокировал попытки Трампа организовать прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Новые заявления свидетельствуют о более жестком курсе Вашингтона в отношении Москвы.