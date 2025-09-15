Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины, - Politico
Президент США Дональд Трамп впервые прямо назвал Россию агрессором в войне против Украины, признав ее большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Американский лидер в воскресенье впервые признал Россию агрессором в войне против Украины.
"На этой неделе погибло 8 000 солдат из обеих стран. Немного больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", - отметил Трамп журналистам, комментируя потери сторон.
Предыдущие заявления Трампа
Ранее президент США отказывался прямо осуждать Москву. В феврале его администрация вместе с Россией и Северной Кореей проголосовала против резолюции ООН, которая поддерживала территориальную целостность Украины. Также США выступили против заявления G7, которое называло Россию агрессором.
В апреле Трамп обвинял Украину в войне, заявляя, что "нельзя начать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что тебе просто дадут несколько ракет".
Изменение позиции этим летом
Летом 2025 года позиция Трампа в отношении Кремля заметно изменилась. Администрация США усилила давление на российского диктатора Владимира Путина, который блокировал попытки Трампа организовать прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Новые заявления свидетельствуют о более жестком курсе Вашингтона в отношении Москвы.
Трамп и санкции
Напомним, Трамп назвал санкции стран ЕС против России достаточно слабыми и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям.
Недавно президент США анонсировал мощный санкционный удар по России. Под ограничения могут попасть нефтяной сектор и банки.
В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что европейские страны должны поддержать инициативу Трампа наказать страны, выполняющие роль торговых партнеров Путина.
Ранее сообщалось, что Трамп не исключил встречи между Зеленским и Путиным, но считает, что организовать ее будет нелегко. Американский лидер также не забыл напомнить, что остановил семь войн и хотел бы остановить войну между Украиной и Россией.
Тем временем в СМИ не исключают, что президент США может встретиться с Путиным в Малайзии на полях 47 саммита АСЕАН.