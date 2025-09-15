ua en ru
Правительство одобрило проект госбюджета на 2026 год: основные показатели

Киев, Понедельник 15 сентября 2025 18:43
UA EN RU
Правительство одобрило проект госбюджета на 2026 год: основные показатели Фото: правительство одобрило проект госбюджета на 2026 год (t.me.svyrydenkoy)
Автор: Мария Кучерявец, Валерия Полищук

Правительство одобрило проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Он будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

В проекте госбюджета-2026 заложены расходы на 4,8 трлн гривен - это на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году. Доходы прогнозируются на уровне 2,83 трлн гривен (+18,8% к 2025 году), дефицит ожидается до 18,4% ВВП. Потребность во внешнем финансировании составит 2,08 трлн гривен.

Главным приоритетом документа остается сектор безопасности и обороны - на него предусмотрено 2,8 трлн гривен (27,2% ВВП). В частности, не менее 44,3 млрд гривен направят на производство украинских боеприпасов, ракет, ПВО, авиационной и бронетехники.

Среди других направлений:

  • Образование - 265,4 млрд гривен: повышение зарплат учителей на 50% в два этапа, бесплатное питание для 4,4 млн школьников, вдвое большие стипендии для студентов.
  • Здравоохранение - 258 млрд гривен: зарплата врачей вырастет до 35 тысяч гривен, расширение программы бесплатных лекарств, запуск программы "Чекап 40+".
  • Пенсионное обеспечение - более 1 трлн гривен с индексацией.
  • Соцсфера - 467,1 млрд гривен: помощь ВПЛ, программы для детей, демографическая поддержка.
  • Ветеранская политика - 17,9 млрд гривен, включая жилье и стоматологию.
  • Поддержка бизнеса - 41,5 млрд гривен (программы "5-7-9%", "еОселя", Brave1).
  • АПК - 13,1 млрд гривен.
  • Культура - 4,7 млрд гривен.
  • Публичные инвестиции на восстановление - 45,9 млрд гривен.

Общие доходы регионов составят 871,9 млрд гривен, а межбюджетные трансферты - 289,3 млрд гривен.

Как ранее отмечали в Минфине, приоритетом госбюджета-2026 остается финансирование сектора безопасности и обороны. Расходы будут как минимум на уровне 2025 года.

При этом предварительно расчетный объем финансовых ресурсов местных бюджетов на 2026 год определен на уровне показателей 2025 года с учетом прогнозируемого роста.

Как рассказывал глава Минфина Сергей Марченко, министерство предполагает, что дефицит государственного бюджета на 2026 год будет составлять 45 млрд долларов. На сегодня у правительства есть обязательства от внешних партнеров по покрытию только 35 млрд долларов.

Как объяснял в интервью РБК-Украина глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев, речь идет о "дыре" в бюджете на 10 млрд долларов. По его словам, это текущий разрыв, который еще не покрыт гарантированным финансированием.

Сейчас работа над поиском средств продолжается, а окончательные суммы станут понятны позже. Он напомнил, что впереди первое чтение до 20 октября и второе - до 20 ноября, поэтому переговоры еще будут продолжаться.

Также ведутся переговоры с МВФ по новой программе. Гетманцев отметил, что ситуация напряженная, но не безвыходная. Он подчеркнул, что несмотря на войну ни разу не задерживали пенсии и социальные выплаты, и это, по его мнению, большая победа, которую часто оставляют без внимания.

Как писало РБК-Украина в Кабмине выразили надежду, что война завершится раньше. Но по прагматическому мнению проект госбюджета готовился с учетом продолжения войны весь 2026 год.

Отметим, что окончательные суммы будут определены после принятия ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" - не позднее 1 декабря, после подписания и официального обнародования.

Напомним, что госбюджете-2025 расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом. В августе этого года Рада второй раз за месяц увеличила расходы бюджета.

