Трамп поставил задачу перед странами Европы по санкциям против России, - Рубио

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны Европы ввели против России такие санкции, которые они ожидают от Вашингтона.

Как передает РБК-Украина , об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News.

У Рубио спросили, сколько времени Трамп даст российскому диктатору Владимиру Путину, прежде чем перейти к санкциям против России.

В ответ госсекретарь заявил, что все "прекрасно понимают", какие санкции могут ввести США.

"В какой-то момент президент может решить их применить. Это будет его решение. Он не собирается искусственно объявлять сроки", - добавил Рубио.

По словам американского чиновника, также важно, чтобы Европа вводила санкции, поскольку все еще есть европейские страны, которые покупают российскую продукцию, в том числе нефть.

"Президент поставил задачу перед нашими европейскими партнерами - самим вводить те санкции, которые они призывают ввести нас. Так что если они действительно глубоко убеждены в этом, мы хотим призвать их предпринимать реальные шаги, о которых они сами говорят", - добавил он.