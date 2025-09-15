ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинские бойцы зачистили от россиян Панковку в Донецкой области

Донецкая область, Понедельник 15 сентября 2025 11:45
UA EN RU
Украинские бойцы зачистили от россиян Панковку в Донецкой области Фото: Бойцы "Азова" отвоевали Панковку (mvs.gov.ua)
Автор: Савченко Юлія

ВСУ и НГУ на Добропольском направлении освободили Панковку и окрестные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".

Украинские воины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов" позволили восстановить контроль над Панковкой и прилегающими населенными пунктами в Донецкой области.

Российские оккупанты пытаются удержать позиции и усиливают группировки на направлении. Для увеличения наступательного потенциала в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" передислоцированы дополнительные резервы: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.

"Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", - отметили в корпусе.

Украинские бойцы зачистили от россиян Панковку в Донецкой областиФото: освобожденная Панковка в Донецкой области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины деоккупировали село Заречное Донецкой области. Населенный пункт полностью под контролем украинской армии.

Также Батальон "Шквал" полка "Скала" освободил село Филия на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Напомним, 24 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал, что Силы обороны провели успешные контратаки в Донецкой области и освободили от оккупантов сразу три населенных пункта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"