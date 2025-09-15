Украинские бойцы зачистили от россиян Панковку в Донецкой области
ВСУ и НГУ на Добропольском направлении освободили Панковку и окрестные территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".
Украинские воины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов" позволили восстановить контроль над Панковкой и прилегающими населенными пунктами в Донецкой области.
Российские оккупанты пытаются удержать позиции и усиливают группировки на направлении. Для увеличения наступательного потенциала в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" передислоцированы дополнительные резервы: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.
"Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", - отметили в корпусе.
Фото: освобожденная Панковка в Донецкой области
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины деоккупировали село Заречное Донецкой области. Населенный пункт полностью под контролем украинской армии.
Также Батальон "Шквал" полка "Скала" освободил село Филия на границе Днепропетровской и Донецкой областей.
Напомним, 24 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал, что Силы обороны провели успешные контратаки в Донецкой области и освободили от оккупантов сразу три населенных пункта.