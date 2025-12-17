ua en ru
Как НАБУ вышло на дело Миндича, - ответ Абакумова

Украина, Среда 17 декабря 2025 08:56
Как НАБУ вышло на дело Миндича, - ответ Абакумова Иллюстративное фото: Национальное антикоррупционное бюро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование дела о хищениях в "Энергоатоме", к которым был причастен Тимур Миндич, с информации о том, что в контрактах государственного предприятия нашли коррупционные риски.

Об этом рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в интервью РБК-Украина.

"Все началось с информации о наличии коррупционных рисков в контрактах "Энергоатома". В дальнейшем эта информация была дополнена информацией о конкретных закупках при проведении которых могли быть совершены действия направленные на получение неправомерного вознаграждения, а также информацией о лицах, которые такое неправомерное вознаграждение могли получать", - пояснил он.

По словам Абакумова, во время анализа полученной информации в НАБУ пришли к выводу о том, что существует "бэк-офис", который влияет на принятие решений в энергетическом секторе.

"Мы ухватились за эту нить и последовательно разматывали клубок - от отдельных эпизодов до общей картины. В целом это классическая история для антикоррупционного органа: есть сигнал о потенциальном совершении коррупционного преступления - дальше дело за профессиональной работой детективов и аналитиков", - резюмировал он.

В ноябре 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер президента Украины Владимира Зеленского.

Миндичу удалось сбежать за границу, как и руководителю "бэк-офиса", Александру Цукерману. Оба скрываются в Израиле. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Миндича, а также лишил его и Цукермана украинского гражданства. Директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что экстрадицию Миндича из Израиля не исключает.

Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно посмотреть в материале издания. Скандал стоил кресел двум министрам, которые были фигурантами скандальных пленок и руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

