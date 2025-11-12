Кто попал под подозрение по делу о коррупции в "Энергоатоме": полный список

НАБУ и САП провели масштабную операцию против коррупции в энергетическом секторе. Следователи разоблачили схему "откатов" в компании "Энергоатом", провели десятки обысков и уже объявили первые подозрения.

РБК-Украина рассказывает о том, кто попал под подозрение и фигурирует в деле о коррупции в "Энергоатоме".

Операция "Мидас"

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом".

По данным следствия, предприятие находилось под контролем организованной преступной группы, члены которой требовали у подрядчиков "откаты" в размере 10-15% от суммы заключенных контрактов.

Полученные незаконным путем средства, по данным НАБУ, отмывали через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.

На фоне расследования президент Владимир Зеленский отметил, что очищение "Энергоатома" от коррупционных влияний является одной из ключевых задач государства.

После этого наблюдательный совет компании инициировал внеочередное заседание из-за коррупционного скандала, а впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Сегодня стало известно, что Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Кто фигурирует в деле

Имена подозреваемых официально не разглашают, однако, по данным следствия, к делу причастны:

бизнесмен и соучредитель "Квартала-95" Тимур Миндич ;

экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк;

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов;

четверо участников так называемого "бэк-офиса по легализации средств" - Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина.

Для конспирации фигуранты пользовались кодовыми именами: Миндич - "Карлсон", Миронюк - "Рокет", Басов - "Тенор", Цукерман - "Шугармен", Фурсенко - "Решик".

В материалах следствия говорится, что Миндич и Цукерман создали преступную организацию для вымогательства "откатов" и легализации незаконных средств. К ее деятельности, по словам прокурора, были привлечены несколько человек, в частности из-за "доверительных связей" и предыдущего опыта работы в банковской сфере.

Кроме того, следствие заявляет, что при содействии министра энергетики Германа Галущенко, который в деле фигурирует под кодовым именем - "Сигизмунд", к этой схеме были привлечены советник министра Игорь Миронюк и исполнительный директор "Энергоатома" по физической защите и безопасности Дмитрий Басов.

Более того, 11 ноября, НАБУ обнародовало доказательства того, что этот офис посещал бывший вице-премьер Украины. Источники РБК-Украина уточнили, что речь идет об Алексее Чернышеве. В материалах дела он фигурирует под кодовым именем - "Че Гевара".