Возможна ли экстрадиция Миндича из Израиля: оценка директора НАБУ

Украина должна обеспечить, чтобы бизнесмена Тимура Миндича объявили в международный розыск. Его экстрадиция не исключена.

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире " Радио Свобода " заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

Он отметил, что для того, чтобы запустить процесс экстрадиции, необходимо провести ряд следственных действий, получить соответствующие решения, в том числе от Высшего антикоррупционного суда. Речь об избрании для Миндича меры пресечения.

Кривонос отметил, что украинские правоохранители будут принимать необходимые меры, чтобы Миндича объявили в международный розыск и задержали.

Также директор НАБУ прокомментировал, реальна ли экстрадиция Миндича из Израиля при условии, что у него есть израильский паспорт.

"Есть случаи, когда Израиль выдавал своих граждан другим государствам. Там есть юридические моменты, но это не является абсолютно невозможной историей. Мы будем над этим работать", - добавил он.

Кривонос отметил, что фигуранты уголовных дел обычно не остаются на одном месте, им хочется выезжать за границу, посещать европейские страны. Поэтому, по его словам, необходимо сделать все, чтобы Миндича объявили в международный розыск и чтобы правоохранители и Интерпол имели ориентирование на его задержание при пересечении границы другого государства.