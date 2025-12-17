Як НАБУ вийшло на справу Міндіча, – відповідь Абакумова

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування справи про розкрадання в "Енергоатомі", до яких був причетний Тимур Міндіч, з інформації про те, що в контрактах державного підприємства знайшли корупційні ризики.

"Все почалося з інформації про наявність корупційних ризиків у контрактах "Енергоатому". Надалі ця інформація була доповнена інформацією про конкретні закупівлі при проведенні яких могли бути вчинені дії спрямовані на отримання неправомірної винагороди, а також інформацією про осіб, які таку неправомірну винагороду могли отримувати", - пояснив він.

За словами Абакумова, під час аналізу отриманої інформації в НАБУ дійшли до висновку про те, що існує "бек-офіс", який впливає на прийняття рішень в енергетичному секторі.

"Ми вхопилися за цю нитку і послідовно розмотували клубок - від окремих епізодів до загальної картини. В цілому це класична історія для антикорупційного органу: є сигнал про потенційне вчинення корупційного злочину - далі справа за професійною роботою детективів та аналітиків", - резюмував він.