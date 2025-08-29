ua en ru
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Израиль готовится к штурму Газы: город объявили "опасной зоной боевых действий"

Сектор Газа, Пятница 29 августа 2025 13:12
UA EN RU
Израиль готовится к штурму Газы: город объявили "опасной зоной боевых действий" Фото: Израиль готовится к штурму Газы (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Армия Израиля предупредила об опасной зоне в городе Газа. Тактическая пауза не применяется, а военные готовятся к активной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Армия обороны Израиля объявила город Газа "опасной зоной боевых действий". Это решение приняли после оценки ситуации и рекомендаций политического руководства.

"Согласно оценке ситуации и директив политического руководства, начиная с сегодняшнего дня в 10:00, местная тактическая пауза в боевых действиях не будет применяться к району города Газа, который представляет опасную зону боевых действий", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В то же время в армии подчеркнули, что продолжают поддерживать гуманитарные инициативы во время операций по защите Израиля.

Захват города Газа

20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил план по захвату города Газа. Операция получила название "Колесница Гидеона II".

По данным ЦАХАЛ пять дивизий армии обороны Израиля, состоящие из десятков тысяч военнослужащих, примут участие в запланированном военном наступлении против ХАМАС в городе Газа.

В этот же день сообщалось, что армия обороны Израиля начала наступление на город Газа в одноименном секторе. По информации СМИ, окрестности города уже были взяты под контроль израильскими военнослужащими.

22 августа премьер-министр Беньямин Нетаньяху одобрил планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и перезапуск переговоров с группировкой ХАМАС.

Напомним, президент США Дональд Трамп на днях призвал Израиль завершить войну как можно скорее, но при этом, видимо, поддерживает операцию ЦАХАЛ в анклаве.

Детально, почему Израиль решил наступать и почему об этом заговорили только сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

