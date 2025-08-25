ua en ru
Трамп призвал Израиль как можно быстрее завершить войну с ХАМАС, но есть нюанс

Понедельник 25 августа 2025 23:45
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль в сжатые сроки завершить войну Израиля с ХАМАС, но фактически поддерживает военную операцию ЦАХАЛ в анклаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Сейчас они (израильское правительство. - ред.) говорят о городе Газа - всегда о чем-то говорят. В какой-то момент все будет урегулировано, и я говорю, что вам лучше урегулировать это быстро. Вы должны решить это как можно быстрее", - сказал Трамп во время встречи в Овальном кабинете с президентом Южной Кореи Ли Дже Мьоном.

Президент добавил, что война "должна закончиться, потому что между голодом и всеми другими проблемами - хуже голода, смерти, чистой смерти - людей убивают".

Кроме того, Трамп отметил, что существует "очень серьезное дипломатическое давление" для завершения войны, но не уточнил, в чем оно заключается.

В Bloomberg предположили, что, вероятно, Трамп имел в виду планы Нетаньяху по расширению наземной операции на город Газа после того, как ранее военные обошли эту территорию из-за опасений за судьбу удерживаемых там израильских заложников.

В то же время, Трамп не прокомментировал дальнейшие вероятные действия США в случае затягивания операции.

"Я думаю, что в течение следующих двух-трех недель, вы будете иметь достаточно неплохой, окончательный - окончательный финал", - сказал Трамп.

Операция по захвату Газы

21 августа в Генштабе армии Израиля заявили о расширении операции с целью полного захвата Сектора Газа и намерениях полностью разгромить ХАМАС. Премьер Нетаньяху одобрил план военной операции для захвата Газы.

Через несколько дней израильская армия усилила боевые действия в Секторе Газа и зашла на окраины города.

На прошлой неделе, впервые с начала войны Израиля с ХАМАС, ООН объявила о голоде в Секторе Газа. Это вызвало новые международные призывы прекратить боевые действия и ускорить доставку гуманитарной помощи.

Израиль отверг эти выводы, а канцелярия Нетаньяху назвала отчет "откровенной ложью".

Трамп в основном не комментировал данные ООН. В то же время, посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X написал, что поступающая в Газу помощь, была украдена ХАМАС.

ХАМАС Израиль Сектор Газа
