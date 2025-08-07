Последний бой с ХАМАС? Почему Израиль планирует полностью захватить Сектор Газа

РБК-Украина рассказывает, каковы причины такого резкого шага и как он может сказаться на международных позициях Израиля.

Главное:

Почему Израиль до сих пор не уничтожил ХАМАС в Секторе Газа?

По каким причинам о полной оккупации анклава серьезно заговорили только сейчас?

Как реагирует мир на планы Израиля?

После устранения угрозы со стороны Ирана и его союзников Израиль сосредоточился над решением проблемы ХАМАС в Секторе Газа. Начиная с конца 2023 года там продолжается военная операция против боевиков, которая началась в ответ на масштабный теракт, унесший жизни более 1200 человек.

Несмотря на частичный предварительный успех, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с инициативой полной оккупации этого анклава, находящегося между Израилем с одной стороны и Средиземным морем – с другой. Против расширения операции выступает Генеральный штаб, а также министерство иностранных дел Израиля. Однако, согласно многочисленным "источникам" израильских медиа, Нетаньяху имеет достаточно поддержки от партнеров по кабмину, чтобы протолкнуть свою инициативу. Окончательное решение по этому поводу должно быть принято сегодня, 7 августа.

Почему именно сейчас

Чисто с военной точки зрения разгромить ХАМАС без захвата всей территории Сектора Газа невозможно, и это было понятно с самого начала военной операции. Однако до последнего времени главным сдерживающим фактором для Израиля был вопрос заложников, которых удерживают боевики, сказал РБК-Украина израильский военный эксперт Давид Шарп.

Во время теракта 7 октября 2023 года ХАМАС захватил более 250 человек. В ходе нескольких раундов переговоров большинство из них удалось вернуть в обмен на те или иные уступки боевикам. По состоянию на август 2025 года, около 50 из них остаются в плену, но считается, что только 20-21 из них могут быть живы. Фактор заложников, в частности, влиял на активность израильской армии.

"Многие операции до сих пор проводились не до конца или (военные - ред.) воздерживались от тех или иных действий из-за того, что заложникам грозит опасность", – отметил Шарп.

Это позволяло сохранить их жизни, с перспективой в конце концов вернуть людей домой – но не обходилось и без трагедий. Так, в августе прошлого года шестеро заложников были найдены застреленными ХАМАСом незадолго до прибытия израильских войск. Тогда это вызвало волну протестов в Израиле, где родственники заложников обвинили правительство в провале переговоров.

До последнего времени Израиль не оставлял попыток вернуть еще часть заложников через переговоры, которые проходили при посредничестве Катара, Египта и США. Однако переговоры зашли в тупик.

"Была очень серьезная попытка со стороны Израиля вытащить еще хотя бы 10 человек в рамках очередной предварительной сделки, за что ХАМАСу обещали 60 дней прекращения огня, массу помощи через пропускные пункты, освобождение более тысячи террористов, сидящих в Израиле и так далее. Но ХАМАС не достиг одного. Израиль не был готов гарантировать, что после освобождения заложников и завершения действия этого соглашения будет прекращение войны с гарантией неприкосновенности боевого крыла ХАМАС", – пояснил Давид Шарп.

Как следствие, для Израиля остается единственная опция освобождения заложников и ликвидации влияния ХАМАС в Секторе Газа – через расширение военной операции.

Что планируется

Сейчас израильская армия контролирует около 70% Сектора Газа, как правило, без местного населения, которое переместилось в гуманитарные зоны и районы под контролем боевиков.

"Главные опоры ХАМАСа -– две. Это основная часть мегаполиса Газа и так называемые центральные лагеря беженцев – южнее города Газа, несколько крупных населенных пунктов. Это, кстати, единственные два места – Дейр-эль-Балах и Нусейрат, в которые в рамках сухопутных операций ранее армия не заходила из-за опасений, что там находятся заложники", – пояснил Давид Шарп.

Сектор Газа. Пурпурным – территории, контролируемые Израилем. Красным –гуманитарные зоны (карта: Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, UN OOCHA)

По данным Ynet, ожидается, что военная кампания по полному захвату Сектора Газа и уничтожению ХАМАС продлится от четырех до пяти месяцев и в ней примут участие до пяти дивизий Армии обороны Израиля. Впрочем, на практике возможны вариации. В израильских медиа много противоречивых сообщений от разных "источников" по этому поводу.

К примеру, первый этап может предусматривать взятие под контроль города Газа, находящегося в северной части Сектора, с одновременной попыткой перемещения местного населения на юг и организации распределения гуманитарной помощи, отметил изданию Давид Шарп. Затем, в зависимости от ситуации, возможно расширение израильского контроля над центральными районами анклава или на его юге.

Очевидно, окончательное решение израильское руководство будет принимать с учетом военных, политических и международных факторов.

В ходе расширения военной операции израильская армия может понести дополнительные потери. Еще один аргумент против – длительный контроль над Газой потребует значительных финансовых затрат. К тому же резко снизится вероятность вернуть заложников живыми.

"Это вопрос выбора. Потери, безусловно, должны учитываться, но то, что ХАМАС продолжает существовать – это очень и очень серьезная цена, которая, как показала жизнь прошлых 20 лет, обходится Израилю в тысячи погибших", – сказал Давид Шарп.

Международная реакция

Ключевой для израильского руководства также является и международная реакция на планы полного захвата Сектора Газа.

Президент США Дональд Трамп как минимум не возражает против плана полной оккупации Сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Европейские страны еще в мае осудили планы полного захвата анклава. Они обеспокоены, что расширение военной операции может привести к новым жертвам среди мирного населения. Вместе с тем, страны Европы выступают за разоружение ХАМАС и дальнейшую реконструкцию анклава.

Учитывая ухудшение гуманитарной ситуации в Газе, Франция, Великобритания и еще более десятка стран заявили о планах признать Палестину как полноценное государство, что может ослабить позиции Израиля на международной арене. Кроме того, от отдельных стран звучит предложение заморозить торговое соглашение Израиля с ЕС.

В свою очередь, арабские страны осуждают планы оккупации Сектора Газа и выступают за решение ситуации с ХАМАС путем переговоров. Кроме того, согласно публичным заявлениям, полный захват анклава поставит на паузу нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией в рамках Соглашений Авраама.

Посредники на переговорах между Израилем и ХАМАС – Египет и Катар – давят на Израиль через США, чтобы тот не внедрял план оккупации Газы, а также призывают ХАМАС возобновить переговоры, отмечает израильский общественный вещатель Kan. Однако, канал также приводит слова израильского чиновника, который оценил шансы ХАМАС вернуться за стол переговоров до одобрения плана как "почти нулевые".

В целом же, попытка окончательно убрать угрозу ХАМАС у своих границ в краткосрочной перспективе означает новые вызовы для Израиля, однако в дальнейшем может значительно улучшить ситуацию с безопасностью в регионе.