Ізраїль готується до штурму Гази: місто оголосили "небезпечною зоною бойових дій"

Сектор Гази, П'ятниця 29 серпня 2025 13:12
Ізраїль готується до штурму Гази: місто оголосили "небезпечною зоною бойових дій" Фото: Ізраїль готується до штурму Гази (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Армія Ізраїлю попередила про небезпечну зону у місті Газа. Тактична пауза не застосовується, а військові готуються до активної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу армії Ізраїля.

Армія оборони Ізраїлю оголосила місто Газа "небезпечною зоною бойових дій". Це рішення ухвалили після оцінки ситуації та рекомендацій політичного керівництва.

"Відповідно до оцінки ситуації та директив політичного керівництва, починаючи з сьогоднішнього дня о 10:00, місцева тактична пауза в бойових діях не застосовуватиметься до району міста Газа, яке становить небезпечну зону бойових дій", - говориться в повідомленні ЦАХАЛ.

Водночас в армії наголосили, що продовжують підтримувати гуманітарні ініціативи під час операцій із захисту Ізраїлю.

Захоплення міста Газа

20 серпня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац схвалив план з захоплення міста Газа. Операція отримала назву "Колісниця Гідеона II".

За даними ЦАХАЛ п'ять дивізій армії оборони Ізраїлю, що складаються з десятків тисяч військовослужбовців, візьмуть участь у запланованому військовому наступі проти ХАМАС у місті Газа.

У цей же день повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю почала наступ на місто Газа в однойменному секторі. По інформації ЗМІ, околиці міста вже були взяті під контроль ізраїльськими військовослужбовцями.

22 серпня прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу схвалив плани Армії оборони Ізраїлю щодо захоплення міста Газа та перезапуск переговорів з угрупованням ХАМАС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп днями закликав Ізраїль завершити війну якомога швидше, але при цьому, мабуть, підтримує операцію ЦАХАЛ в анклаві.

Детально, чому Ізраїль вирішив наступати і чому про це заговорили тільки зараз - читайте в матеріалі РБК-Україна.

