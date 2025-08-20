ua en ru
Министр обороны Израиля одобрил план захвата города Газа

Иерусалим, Среда 20 августа 2025 10:10
UA EN RU
Министр обороны Израиля одобрил план захвата города Газа Фото: министр обороны Израиля Исраэль Кац (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил план по захвату города Газа. Операция получила название "Колесница Гидеона II".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

План министру представил начальник штаба армии обороны Израиля Эял Замир и высшее командование военных. План является продолжением первой операции "Колесница Гидеона".

Как сообщают СМИ, чтобы подготовиться, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила призвать 50 тысяч резервистов в дополнение к тем, кто уже находится на службе.

Также была одобрена подготовка к эвакуации гражданского населения из города Газа с целью изоляции боевиков ХАМАС.

"Оперативное планирование продолжается в обычном режиме. Мы намерены выполнить решение кабинета министров по захвату города Газа, если не будет представлено рамочное соглашение, которое включает освобождение всех заложников и прекращение войны на условиях, определенных премьер-министром", - заявил изданию высокопоставленный чиновник Израиля.

Израиль планирует взять под контроль Газу

Напомним, ранее в интервью американским СМИ премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ намерен взять под контроль всю Газу.

Однако впоследствии он пояснил, что не планирует оккупировать эту территорию, а лишь "освободить ее от ХАМАС".

В августе Кабинет безопасности Израиля одобрил план Биньямина Нетаньяху по полному контролю над городом Газа.

Больше о том, почему Израиль планирует полностью захватить Сектор Газа - узнайте в материале РБК-Украина.

