Министр обороны Израиля одобрил план захвата города Газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

План министру представил начальник штаба армии обороны Израиля Эял Замир и высшее командование военных. План является продолжением первой операции "Колесница Гидеона".

Как сообщают СМИ, чтобы подготовиться, армия обороны Израиля ( ЦАХАЛ) решила призвать 50 тысяч резервистов в дополнение к тем, кто уже находится на службе.

Также была одобрена подготовка к эвакуации гражданского населения из города Газа с целью изоляции боевиков ХАМАС.