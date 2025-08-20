Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа: окрестности уже под контролем

Спикер АОИ бригадный генерал Эфраим Дефрин подтвердил начало наступления. По его словам, для удержания города будет увеличена численность подразделений, обеспечивающих проведение операции - только на этой неделе будет разослано 60 тысяч повесток резервистам, а до конца августа - еще 20 тысяч.

Дефрин подтвердил, что ЦАХАЛ работает над обеспечением эвакуации гражданских из Газы, а также оказания им гуманитарной и медицинской помощи.