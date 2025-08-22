Нетаньяху утвердил план захвата Газы и возобновления переговоров с ХАМАС

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и перезапуск переговоров с группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Мы находимся на решающем этапе. Сегодня я прибыл в дивизию Газа (Газанскую дивизию. - ред.), чтобы одобрить планы, представленные мне и министру обороны Армии Израиля, по захвату города Газа и разгрому ХАМАСа", - сказал премьер во время визита в дивизию израильской армии, которая проводит военную операцию в Секторе Газа и на его границе.

Нетаньяху заявил, что дал указание "немедленно начать переговоры" об освобождении всех заложников и окончании войны в Газе на условиях Израиля. И добавил, что пока Израиль не намерен отправлять делегацию в Доху или Катар для переговоров с палестинцами.

Глава израильского правительства также выразил большую благодарность за мобилизацию резервистов и регулярных войск.

"Эти две цели, - разгром ХАМАСа и освобождение всех наших заложников, - идут рука об руку", - сказал он.

Источник The Jerusalem Post также сообщил, что Нетаньяху был поражен "надежными планами", представленными ему в Газанской дивизии.

План захвата Газы

В четверг, 21 июня начальник генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир и высокопоставленные представители оборонного ведомства, представили министру обороны Исраэлю Кацу и Нетаньяху планы захвата города Газа.

В обсуждении также приняли участие министр стратегических дел Рон Дермер, министр финансов Безалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Замер выступил перед подразделениями пехотной бригады "Кфир" и бронетанковых войск в Хан-Юнисе накануне заседания кабинета по вопросам безопасности, на котором обсуждалась предстоящая операция в Газе.

Начальник Генштаба отметил, что израильская армия продолжает готовиться к операции в Газе. По его словам, военные уже действуют на окраинах города, "а позже к ним присоединятся дополнительные силы".

"Цели остаются неизменными - освобождение заложников и разгром ХАМАСа. Мы не будем отдыхать и не остановимся, пока не достигнем их. Достижение этих целей является чрезвычайно важным для нашего будущего и наших ценностей, как общества, - отметил Замир.