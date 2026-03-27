В Иране объяснили "исчезновение" нового верховного лидера

21:55 27.03.2026 Пт
Почему Хаменеи не появляется на публике?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: лидер Ирана Моджтаба Хаменеи (wikipedia org)

Представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за соблюдения мер безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: В ЦРУ сказали, что он гей: Трамп о новом верховном лидере Ирана

По словам Бахрейни, несмотря на отсутствие Хаменеи на публике, он продолжает выполнять свои обязанности.

"Причиной его отсутствия на публике является соблюдение соображений безопасности в связи с нынешними особыми обстоятельствами", - пояснил представитель Ирана при ООН.

Что известно об "исчезновении" Хаменеи

Напомним, новым верховным лидером Ирана был избран сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи. Буквально неделю назад он второй раз с момента назначения обратился к народу без видео или аудио, что усиливает сомнение в его дееспособности.

Сообщалось, что состояние здоровья Хаменеи-младшего может быть значительно серьезнее, чем заявлялось официально. В частности, министр обороны США Пит Гегсет отмечал, что Хаменеи не просто ранен, что объясняет его длительное отсутствие в публичном пространстве.

Президент США Дональд Трамп также выразил сомнения, что Хаменеи жив, обратив внимание на то, что тот до сих пор не появлялся на публике.

Как писали СМИ, Хаменеи чудом выжил во время атаки на свой бункер. Он успел покинуть объект за считанные секунды до удара, однако во время этой ракетной атаки погибли его жена, сын и родители.

Отметим, СМИ писали, что его тайно доставили в Москву, поскольку ему была нужна операция после атаки США и Израиля. Утверждается, что он якобы проходит лечение в одной из резиденций главы Кремля Владимира Путина.

К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
