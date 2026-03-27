В Иране объяснили "исчезновение" нового верховного лидера

Представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за соблюдения мер безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Бахрейни, несмотря на отсутствие Хаменеи на публике, он продолжает выполнять свои обязанности.

"Причиной его отсутствия на публике является соблюдение соображений безопасности в связи с нынешними особыми обстоятельствами", - пояснил представитель Ирана при ООН.

Что известно об "исчезновении" Хаменеи

Напомним, новым верховным лидером Ирана был избран сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи. Буквально неделю назад он второй раз с момента назначения обратился к народу без видео или аудио, что усиливает сомнение в его дееспособности.

Сообщалось, что состояние здоровья Хаменеи-младшего может быть значительно серьезнее, чем заявлялось официально. В частности, министр обороны США Пит Гегсет отмечал, что Хаменеи не просто ранен, что объясняет его длительное отсутствие в публичном пространстве.

Президент США Дональд Трамп также выразил сомнения, что Хаменеи жив, обратив внимание на то, что тот до сих пор не появлялся на публике.