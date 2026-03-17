За секунды до удара: СМИ рассказали, как Хаменеи чудом выжил во время атаки на свой бункер

11:48 17.03.2026 Вт
2 мин
Ракетная атака унесла жизнь семьи нового лидера Ирана
aimg Валерий Ульяненко
За секунды до удара: СМИ рассказали, как Хаменеи чудом выжил во время атаки на свой бункер Фото: Моджтаба Хаменеи (wikipedia org)

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил во время удара по своему бункеру благодаря случайности. В то же время его родители, жена и сын погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Читайте также: Моджтаба Хаменеи выступил с обращением после того, как Трамп заявил, что он мертв

Издание прослушало аудиозапись обращения главы офиса Али Хаменеи Мазахера Хоссейни к чиновникам КСИР, согласно которому, Хаменеи вышел в сад перед ударом.

Этот шаг спас ему жизнь, но попадание баллистических ракет Blue Sparrow в бункер унесли жизни шестерых членов семьи лидера Ирана. В частности, погибли его родители, жена и сын.

"Моджтаба вышел из резиденции, чтобы что-то сделать. Как только он отошел, ракеты попали в здание", - пишет The Telegraph.

Хоссейни отметил, что ракетный удар имел целью уничтожить всю семью Хаменеи. Под атакой также были дом Моджтабы, дом его зятя и дом его брата с женой.

Отмечается, что в Иране спасение Хаменеи считают "божьей волей".

Слухи вокруг Хаменеи

Напомним, 13 марта США объявили вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабу Хаменеи и руководителей Корпуса стражей исламской революции.

Президент США Дональд Трамп в то же время выразил сомнения, что Хаменеи жив, обратив внимание на то, что тот до сих пор не появлялся на публике.

После этого в СМИ распространились слухи, что новый иранский лидер якобы находится в Москве, где проходит лечение после ранений, полученных во время ударов США и Израиля. По неподтвержденным данным, он может находиться в одной из резиденций Кремля.

Больше по теме:
Иран Ближний восток
Новости
Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО