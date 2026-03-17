За секунды до удара: СМИ рассказали, как Хаменеи чудом выжил во время атаки на свой бункер
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил во время удара по своему бункеру благодаря случайности. В то же время его родители, жена и сын погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Издание прослушало аудиозапись обращения главы офиса Али Хаменеи Мазахера Хоссейни к чиновникам КСИР, согласно которому, Хаменеи вышел в сад перед ударом.
Этот шаг спас ему жизнь, но попадание баллистических ракет Blue Sparrow в бункер унесли жизни шестерых членов семьи лидера Ирана. В частности, погибли его родители, жена и сын.
"Моджтаба вышел из резиденции, чтобы что-то сделать. Как только он отошел, ракеты попали в здание", - пишет The Telegraph.
Хоссейни отметил, что ракетный удар имел целью уничтожить всю семью Хаменеи. Под атакой также были дом Моджтабы, дом его зятя и дом его брата с женой.
Отмечается, что в Иране спасение Хаменеи считают "божьей волей".
Слухи вокруг Хаменеи
Напомним, 13 марта США объявили вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабу Хаменеи и руководителей Корпуса стражей исламской революции.
Президент США Дональд Трамп в то же время выразил сомнения, что Хаменеи жив, обратив внимание на то, что тот до сих пор не появлялся на публике.
После этого в СМИ распространились слухи, что новый иранский лидер якобы находится в Москве, где проходит лечение после ранений, полученных во время ударов США и Израиля. По неподтвержденным данным, он может находиться в одной из резиденций Кремля.