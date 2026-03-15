Нового лидера Ирана тайно доставили в Москву, он лечится в резиденции Путина, - СМИ

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в Москве, так как ему требовалась операция в результате ударов США и Израиля. Сейчас он проходит лечение в одной из резиденций главы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AJ Jariba .

По словам высокопоставленного источника, близкого к новому верховному лидеру Ирана, Моджтаба Хаменеи был доставлен в Москву российским военным самолетом в рамках строго засекреченной операции из-за состояния его здоровья и безопасности.

По прибываю в столицу РФ Хаменеи "успешно" перенес операцию и в настоящее время проходит лечение в частной больнице при одном из президентских дворцов (резиденции) главы Кремля Владимира Путина.

Когда и почему понадобилась госпитализация в Москву

Согласно источнику, ранение Моджтабы в результате первых ударов США и Израиля по Ирану, 28 февраля, потребовало госпитализации в хорошо оборудованную больницу, тщательного медицинского наблюдения и особого мониторинга, что невозможно обеспечить в Иране в условиях продолжающихся бомбардировок, особенно после заявления Израиля о намерении нанести удар по новому верховному лидеру.

Источник пояснил, что иранские службы безопасности были обеспокоены утечкой информации и местонахождении сына Хаменеи (речь о вышеописанном Моджтабе), поскольку отслеживаются врачи и специалисты, которые будут его лечить. По этой причине было утверждена рекомендации его лечения в России.

Кто предложил лечить Моджтабу в России

Издание узнало, что Владимир Путин во время телефонного разговора со своим президентом Ирана Масудом Пезешкианом в прошлой четверг лично сам предложил лечить Моджтабу в России.

Иранские официальные лица, включая Хаменеи, внимательно рассмотрели российское предложение, и оно было одобрено. Так, в четверг вечером его уже перевезли в Москву, где медицинскую помощь оказывали российские врачи и ряд сопровождающих его иранских врачей.

Обращение Моджтабы к народу могло быть фейковым

Иранский источник, близкий к реформаторам, сообщил газете AJ Jariba, что существует значительные сомнения в том, что первое послание, приписываемое сыну Хаменеи, было таковым. Есть подозрения, что на самом деле его написал генеральный секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, так как оно полностью совпадает с несколькими заявлениями, которые он сказал до так называемой речи Моджтабы.

Согласно этому источнику, сына Хаменеи даже не проинформировали о предстоящей встречи, а его отсутствие на публике и отсутствие аудиозаписи выступления только усиливают эти подозрения.

Другие интересные факты о новом верховном лидере Ирана

В прошлый четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что его страна располагает информацией о местонахождении и состоянии Моджтабы, однако не желает его разглашать.

"Я не буду предоставлять ему страхование жизни", - сказал он, что многие истолковали как намек на то, что Тель-Авив имеет конкретную информацию о новом верховном лидере Ирана.

В то же время источники в Иерусалиме говорят, что согласно предположению израильской разведки, травма Моджтабы может быть серьезнее, чем предполагалось изначально. Они также утверждают, что Тель-Авив не располагает достоверной информацией о его отъезде из Ирана.

Ранее AJ Jariba сообщало, что Моджтаба получил ранения в левую сторону тела, от головы до ног. Это произошло после того, как обломки упали рядом с ним, а не прямо на него - во время ударов, направленных против комплекса, включающего лом и офис верховного лидера в Тегеране.