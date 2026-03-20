Лидер Ирана сделал новое заявление, но лишь усилил подозрения о своем состоянии

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи второй раз с момента назначения обнародовал обращение без видео- или аудиоподтверждения, что усиливает сомнения относительно его дееспособности и реального контроля над страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Детали заявления и версия о "поездках в такси"

По информации издания, в обращении по случаю Персидского Нового года, которое зачитали на государственном телевидении от имени Хаменеи, утверждается, что лидер якобы "анонимно" ездил по улицам Тегерана на такси.

По тексту заявления, он делал это, чтобы послушать жалобы граждан на экономику и инакомыслие, что якобы лучше любых опросов.

Также в послании Хаменеи отверг обвинения в причастности Ирана к атакам в Турции и Омане. Он назвал эти события "операциями под фальшивым флагом", организованными Израилем и США.

Сомнения в контроле над страной

Аналитики отмечают, что отсутствие актуальных видео или аудиозаписей нового лидера в течение двух недель после назначения создает информационную пустоту.

Даже после убийства министра разведки и заявлений Израиля о непонятности того, кто реально руководит Ираном, Хаменеи не появился на публике.

Это подпитывает предположения о возможных проблемах с его физическим состоянием или уровнем сознания.