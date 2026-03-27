ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В Ірані пояснили "зникнення" нового верховного лідера

21:55 27.03.2026 Пт
2 хв
Чому Хаменеї не з'являється на публіці?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: лідер Ірану Моджтаба Хаменеї (wikipedia org)

Представник Ірану при ООН у Женеві Алі Бахрейні заявив, що новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї не з'являється на публіці через дотримання заходів безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: У ЦРУ сказали, що він гей: Трамп про нового верховного лідера Ірану

За словами Бахрейні, попри відсутність Хаменеї на публіці, він продовжує виконувати свої обов’язки.

"Причиною його відсутності на публіці є дотримання міркувань безпеки у зв'язку з нинішніми особливими обставинами", - пояснив представник Ірану при ООН.

Що відомо про "зникнення" Хаменеї

Нагадаємо, новим верховним лідером Ірану було обрано сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтаба Хаменеї. Буквально тиждень тому він вдруге з моменту призначення звернувся до народу без відео або аудіо, що посилює сумнів у його дієздатності.

Повідомлялося, що стан здоров'я Хаменеї-молодшого може бути значно серйознішим, ніж заявлялося офіційно. Зокрема, міністр оборони США Піт Гегсет зазначав, що Хаменеї не просто поранений, що пояснює його тривалу відсутність у публічному просторі.

Президент США Дональд Трамп також висловив сумніви, що Хаменеї живий, звернувши увагу на те, що той досі не з’являвся на публіці.

Як писали ЗМІ, Хаменеї дивом вижив під час атаки на свій бункер. Він встиг покинути об'єкт за лічені секунди до удару, проте під час цієї ракетної атаки загинули його дружина, син та батьки.

Зазначимо, ЗМІ писали, що його таємно доставили в Москву, оскільки йому була потрібна операція після атаки США та Ізраїлю. Стверджується, що він нібито проходить лікування в одній із резиденцій глави Кремля Володимира Путіна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
